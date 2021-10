"Wesele" Wojciecha Smarzowskiego już wzbudza emocje. Dziennikarze podzieleni

"Wesele" Smarzowskiego to film, o którym będzie głośno. Porusza m.in. temat mordowania Żydów przez Polaków podczas II wojny światowej. To temat, który mocno działa na nasz naród. I, jak zwykle, dzieli go na pół. Jedni uważają, że nie należy zakłamywać historii i uczciwie się z nią rozliczyć, inni wolą dla zachowania "dobrego imienia Polski" trzymać ten temat w tajemnicy.