Widzowie kręcą erotyczne filmiki. Tak chcą dostać rolę w serialu

Hendry w podcaście "Should I Delete That?" zdradziła, że na jej skrzynkę mailową wysyłane są niecenzuralne nagrania. - To się dzieje każdego dnia. Dostaję niewiarygodne nagrania (...). To właściwie seks. Właściwie, bo nie do końca jest pokazany stosunek, ale to bardzo mocne materiały. Bliskie nagości - powiedziała reżyserka. Fani koncentrują się teraz na tym, by dostać rolę Sophie Beckett, która w książkach o Bridgertonach pojawia się w życiu Benedicta.