50-lecie "Ojca chrzestnego". Kulisy jednego z najważniejszych filmów wszech czasów

Coppola bowiem wcale nie miał ochoty go kręcić. Uważał, że opowieść o rodzinie Corleone zanadto gloryfikuje mafię i przedstawia jej członków w zbyt korzystnym świetle. Reżyser znalazł się jednak w sytuacji bez wyjścia. Finansowa porażka debiutu George'a Lucasa "THX-1138", którego był producentem, zmusiła go do zajęcia się projektem dającym większą gwarancję finansowego zysku. I to właśnie przyszły twórca "Gwiezdnych wojen" ostatecznie przekonał Francisa Forda Coppolę do przeniesienia na ekran powieści Mario Puzo.