Widzowie załamują ręce. Nie ma już nawet nadziei

W normalnych okolicznościach poprzedni rok należałby Jamesa Bonda. W kwietniu do kin miał trafić 25. film z przygodami agenta 007 i przy okazji ostatnia produkcja z Danielem Craigiem w roli głównej . Niestety pandemia koronawirusa sprawiła, że premiera "Nie czas umierać" została przesunięta w czasie. Drugi termin zaplanowano na listopad, ale chwilę przed nadejściem tego miesiąca producenci znowu zmienili swoje plany. Nową datą był 2 kwietnia 2021 roku, ale i tego nie można było być pewnym. Okazuje się, że słusznie.

Czarny rok dla światowego kina. Przez pandemię nie ma co oglądać

Ta decyzja raczej nikogo nie powinna zaskakiwać, bowiem w Wielkiej Brytanii, czyli miejscu kluczowym dla serii filmów z Jamesem Bondem , pandemia koronawirusa wciąż sieje ogromny zamęt. Co więcej, Brytyjczycy muszą zmagać się z nową mutacją Covid-19. Problem jest jednak znacznie większy, gdy weźmiemy pod uwagę, że takie Stany Zjednoczone, przed nastaniem pandemii największy rynek filmowy świata, ma również potężne problemy z wirusem. Większość kin w Europie jest zamkniętych i nie wiadomo ciągle, do kiedy taka sytuacja będzie się utrzymywać.

Gdyby producenci pozostali przy kwietniu, to zapewne straciliby ogromne pieniądze. Ale niestety jesień też może być niepewnym terminem.

"Nie czas umierać": fabuła i obsada

Przypomnijmy, że "Nie czas umierać" przynajmniej przez chwilę ukaże Jamesa Bonda w rzadko spotykanej roli. Agent będzie prowadził spokojne życie na Jamajce. Jednak wszystko wróci do normy, gdy jego stary przyjaciel z CIA, Felix Leiter, zjawi się, by prosić go o pomoc. Jego misją będzie uratowanie porwanego naukowca. Okaże się o wiele bardziej niebezpieczna, niż początkowo zakładano. Bond wpadnie na trop pewnego złoczyńcy, która posiada niezwykle niebezpieczną nową technologię.