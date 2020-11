Nowy Bond już budzi kontrowersje. Aktorka padła ofiarą hejtu

W rozmowie z "Harper's Bazaar" Lynch opowiedziała co nieco o swojej postaci i hejcie, jaki spotkał ją za to, że jest czarnoskórą kobietą grającą "kobiecą wersję Jamesa Bonda".

- Jestem jedną czarnoskórą kobietą - gdyby to była inna czarnoskóra kobieta obsadzona w tej roli, to miałaby tę samą rozmowę. Miałaby te same ataki, to samo znęcanie się – mówiła Lynch.