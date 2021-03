"Wiedźmin" ma nowego bohatera. Kim jest tajemniczy wojownik?

Kim jest tajemniczy Fjall? Urodził się w klanie wojowników, którzy przysięgli chronić króla. Można powiedzieć, że dobrze czuł się w tej robocie, aż do momentu, w którym stracił ukochaną osobę. Kobieta zginęła w walce oddając za niego życie. To wydarzenie nie pozwala bohaterowi pogodzić się z samym sobą i otaczającym go światem. W swoim dążeniu do odkupienia, Fjall będzie walczył u boku najbardziej nieoczekiwanych sojuszników i wkroczy na drogę zemsty prowadzącą przez kontynent pogrążony w chaosie. Tyle można dowiedzieć się o tej postaci z opisu podanego przez Netflix.