Wielki sukces Rosati. Opowiada o pracy nad filmem z gwiazdorską obsadą

Dla Rosati, która do tej pory była przede wszystkim aktorką, produkowanie filmu to spełnienie marzeń. "Zakończyliśmy już zdjęcia, a film jest na etapie postprodukcji. Dziękuję absolutnemu mistrzowi, producentowi Barry’emu Navidiemu, za zaproszenie mnie do bycia częścią tego wspaniałego filmu. Produkowanie zawsze było moim marzeniem, dlatego jestem tak wdzięczna, że mogę zacząć tę przygodę w gronie tak ikonicznej obsady i ekipy. Chciałabym cofnąć się w czasie i powiedzieć dziewiętnastoletniej marzycielce, że pewnego dnia będzie częścią filmowej historii. Dedykuję to jej" - powiedziała w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".