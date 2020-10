Wiesław Gołas świętuje 90 lat! "Jezus Maria, to już?"

- Moje życie było pełne dramatów - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Wiesław Gołas, legendarny polski aktor.

Pewnie gdyby Wiesław Gołas mieszkał i pracował jako aktor w USA, już dawno miałby na półce Oscara. I to nie jednego. Grał w takich produkcjach jak "Czterej pancerni i pies", "Hydrozagadka", "Potop", "Nie ma róży bez ognia", "Poszukiwany, poszukiwana", czy w "Czterdziestolatku", w kultowych filmach lat 70. i 80. Zamiast Oscara ma jednak Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski czy też Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

9 października Gołas świętuje 90. urodziny. Z tej okazji opowiedział trochę o swojej przeszłości.

Zobacz: Wzruszony Janusz Gajos na spotkaniu autorskim

Gołas w rozmowie z "SE" skomentował żartobliwie swój sędziwy wiek: - Bardzo szybko mi minęło. Myślę sobie: "Jezus Maria, to już? To co? Już mam umierać?".

Przyznał, że jego życie było pełne dramatów. - Przez tyle lat wydarzyło się tak wiele rzeczy... Miałem 9 lat, gdy zaczęła się wojna. Więzienie, okupacja... Nie wierzę, że ja to wszystko przeżyłem! - powiedział.

Z okazji urodzin list do Gołasa napisał prezydent Duda, co jest już tradycją dla kancelarii, by składać życzenia zasłużonym artystom. W liście można przeczytać: "Chcę wyrazić najwyższe uznanie dla pana talentu i kunsztu, które zaowocowały wybitnym dorobkiem aktorskim, teatralnym, filmowym i kabaretowym".

Gołas, który udzielił wywiadu także dla "Faktu", tak to skomentował dziennikarzom:

- Jestem zwykłym obywatelem, aktorem w stanie spoczynku, żadnym działaczem.

Zapytali też, czy Gołas żałuje czegoś w życiu. W odpowiedzi usłyszeli: