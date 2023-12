Will Smith potwierdza. Sequel jest już w drodze

"Jestem Legendą" trafiło do kin w 2007 r. Dużo się ostatnio mówi o sequelu postapokaliptycznego horroru. Podczas festiwalu filmowego Will Smith zdradził, co z kontynuacją głośnego filmu. Potwierdził, że niebawem ponownie wcieli się w dr. Robert Neville'a. To nie do niego tym razem należeć jednak będzie główna rola.