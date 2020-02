Wielu widzów marzyło o kontynuacji legendarnych "Psów". Reżyser Władysław Pasikowski wraz z oddaną ekipą aktorów: Bogusławem Lindą, Arturem Żmijewskim i Cezarym Pazurą, kazali nam na nią czekać aż 25 lat. Polacy szturmem ruszyli do kin, co potwierdzają wyniki box office’u. W premierowy weekend "Psy 3. W imię zasad" obejrzało blisko 400 tys. widzów. Zdaniem Pasikowskiego to za mało.