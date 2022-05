Wołodymyr Zełenski pojawił się w Cannes. Wygłosił przemówienie na ceremonii otwarcia

- Potrzebujemy nowego Charliego Chaplina by udowodnić, że kino nie jest nieme - punktował, nawiązując rzecz jasna do kultowego filmu "Dyktator", w którym Chaplin sparodiował Adolfa Hitlera. - Czy kino przemówi? Czy będzie dalej milczało? Czy w ogóle możliwe, by odcięło się od tego tematu? - mówił.