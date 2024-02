Wpadli na siebie na mieście. Musiałowski przeprasza piosenkarkę

W komentarzach pod zajawką materiału na profilu Żurnalisty szybko odnieśli się do tego faktu fani aktora. Jedni go bronili, postulując o wyrozumiałość dla innych ludzi, co do których nigdy nie możemy mieć pewności, co właśnie przeżywają i z czego może wynikać ich niemiłe zachowanie. Drudzy dzielili się dowodami na to, że Musiałowski faktycznie "potrafi być chamem". Jeszcze inni oznaczali oficjalny profil Sanah, przypominając jej o sprawie i, w imieniu 30-latka, prosząc o wybaczenie. Na ten moment piosenkarka jednak nie odpowiedziała.