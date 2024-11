Wraca "Yellowstone" bez Costnera. Aktor nie zamierza oglądać swojej śmierci w serialu

Aktor podkreślił, że samobójstwo nigdy nie było jednym z jego pomysłów na zakończenie historii Johna Duttona. "Oni są inteligentni, cokolwiek robią, na pewno to przemyślą. Miałem dwa możliwe zakończenia, kiedy wydawało się, że serial nie potrwa tak długo. Słyszałem, że to samobójstwo, więc nie chcę się spieszyć, by to oglądać" — dodał. "A może to fałszywy trop. Kto wie? Oni są bardzo dobrzy i na pewno to rozwiążą" — podsumował Costner.