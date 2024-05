Odchodzi z hitowego serialu. Przekleństwa same cisnęły mu się na usta

Kevin Costner ostro o produkcji "Yellowstone". "Strasznie mnie to wkur...o"

W najnowszym wywiadzie gwiazdor "Tańczącego z wilkami", którego w ostatnich miesiącach "posądzano" o niechęć do kontynuowania prac nad serialem, przybliżył swoją perspektywę na sytuację. Zaznaczył, że choć ciągłe zmiany w kalendarzu były dezorientujące i frustrujące dla wielu członków ekipy, to jemu samemu one nie przeszkadzały – do pewnego momentu.