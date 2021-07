Wrócił do nałogu po ponad 20 latach. Wystarczył jeden strzał

Niestety Hoffman był osobą, która zmagała się z pewnym problemem. W 2006 r. w programie "60 Minutes" zdradził, że w czasach swojej młodości był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Aktor przeraził się, że taki tryb życia w mig go wykończy, więc w wieku 22 lat zgłosił się na odwyk. Przez następne 23 lata był trzeźwy. W 2013 r. niespodziewanie powrócił do narkotyków, ale szybko zgłosił się do ośrodka. Chciał pozostać "czystym".