Wróżyli mu karierę gwiazdy kina, wybrał inną drogę. Czym dzisiaj zajmuje się gwiazdor "Dzień dobry, kocham cię"?

To tam spędzał dużo czasu na planie z Anną Czartoryską, co przykuwało zainteresowanie mediów plotkarskich. Wiele osób chciało ich zeswatać, po czym okazało się, że ich bliskość wynikała z więzów rodzinnych - Anna była żoną Michała Niemczyckiego, który prywatnie jest kuzynem Komorowskiego. Jak wspominał sam Aleksy, to pozwalało mu poczuć "komfortową, rodzinną atmosferę" na planie serialu.