Wściekle różowa intymna skarpeta. "Nie wiedziałam, co robić!"

Jason Momoa grał w pierwszy sezonie "Gry o tron" Khala Drogo, ukochanego (choć nie od samego początku) Daenerys Targaryen, granej przez Emilię Clarke. Jedną z cech charakterystycznych serii były oczywiście dość odważne sceny zbliżeń. Niestety proza George'a R.R. Martina, który jest autorem tego uniwersum, nie jest wolna od przemocy, także seksualnej, wobec kobiet. Związek Khala i Daenerys zaczął się od porwania i przymusu, by ostatecznie zmienić się w relację pełną miłości. Jest to oczywiste romantyzowanie przemocy, ale fani nie mieli problemu, by przymknąć na to oko.