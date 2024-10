Wspaniałe wieści. Hit Prime Video Nie ma jeszcze trzeciego sezonu, a już potwierdzono czwarty!

"Reacher" powraca do korzeni

Alan Ritchson, który wciela się w tytułową postać, wyznał niedawno, że nadchodzący sezon powróci do bardziej klasycznej formuły przygód Reachera. Trzecia seria ma zaadaptować książkę "Persuader" – siódmy tom cyklu Lee Childa. Tym razem, główny bohater będzie musiał wniknąć w niebezpieczny świat przestępców, aby uratować informatora, jednego z członków mafii, z którą już kiedyś miał do czynienia. "Nie mogę zdradzić zbyt wiele o trzecim sezonie, ale mogę powiedzieć, że zobaczymy klasyczne historie o Reacherze i jego przygodach, które wciągają go bez reszty" – ujawnił Ritchson.