Gigantyczny sukces, przebój roku. Klatka i biceps jak u Schwarzeneggera

Zbierający znakomite recenzje drugi sezon "Reachera" oparty został na wydanej w 2007 roku "Elicie zabójców" - jedenastej powieści z bestsellerowej serii Lee Childa. Produkcja składa się w sumie z ośmiu odcinków. Jeśli kolejne, które pojawiają się już pojedynczo co tydzień do 19 stycznia, będą cieszyć się równie dużą popularnością, to "Reacher" pokona "Władcę Pierścieni" i stanie się największym przebojem Prime Video w historii. W Polsce serial od dnia premiery nie opuścił pierwszego miejsca na liście przebojów.