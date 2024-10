Wszyscy krytykują, on chwali. Tarantino zachwycony "Jokerem: Folie à Deux"

Reżyser dostrzegł również podobieństwa między "Jokerem: Folie à Deux" a swoim scenariuszem do "Urodzonych morderców", zwracając uwagę na motyw kochanków-zabójców. Zauważył, że reżyser, Todd Phillips jest prawdziwym buntownikiem, który niejako mówi wszystkim "pi****cie się". "Mówi to fanom komiksów, widzom kinowym, Hollywood, każdemu, kto ma udziały w DC i Warner Brothers. Todd Phillips to Joker. Tak to jest on – stwierdził Tarantino.