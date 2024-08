Wszystko jasne, chodzi o kasę. A widzowie wściekli

Chociaż ósmy odcinek drugiego sezonu "Rodu smoka" miał piękne zakończenie, zapowiadające starcie się nareszcie dwóch sił, przeszywające wspaniałym soundtrackiem, to wciąż nie było to, czego oczekiwali widzowie. Czy po to oglądali przez osiem wieczorów przepychanki, zbieranie zbrojnych, szukanie jeźdźców smoków, by nie zobaczyć finałowej Bitwy o Gardziel?