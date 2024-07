Wydali setki milionów, a nikt nie oglądał. Będzie powtórka?

Rok temu Prime Video podało, że "Cytadala" jest najdroższą produkcją w historii platformy streamingowej. Oficjalnie jej budżet sięgnął 185 mln dolarów, czyli 30 mln dolarów na jeden odcinek. Ale w mediach podaje się zupełnie inne kwoty. Większe. Dziennikarze "The Hollywood Reporter" dotarli do informacji, według których "Cytadela" miała kosztować ponad 200 mln dolarów ze względu na konieczność dokręcenia materiału. Teoretycznie droższe było wyprodukowanie "Pierścieni Władzy" przez tę samą platformę - 465 mln dolarów - ale w tym przypadku ponad połowę, bo 250 mln dol. wydano na pozyskanie praw do ekranizacji.