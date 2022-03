"Wyjazd na weekend". Nowy hit Netfliksa. Dramatyczny wyjazd do Chorwacji

"Wyjazd na weekend" podczas premierowego weekendu był oglądany przez 44,5 mln godzin. To drugi najlepszy rezultat otwarcia osiągnięty w tym roku na Netfliksie przez film fabularny. Tylko słynny "Oszust z Tindera" może się pochwalić większą popularnością. I to nieznacznie. Jego wynik to 45,8 mln godzin.