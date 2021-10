Choć zastrzelenie kogoś z rekwizytu brzmi niewiarygodnie, to niestety nie jest to pierwszy taki przypadek na planie filmowym. Historia kina zna wiele tragicznych i niebezpiecznych sytuacji z udziałem aktorów i ekipy. Czasem kończyło się to na siniakach i otarciach, ale połamane kończyny i żebra, oparzenia, porażenia prądem i hipotermia też nie są rzadkością.