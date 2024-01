Wyścig po Oscary na ostatniej prostej. Część nominowanych filmów można odświeżyć sobie w sieci

Do głosowania na kandydatów do Oscara uprawnionych w tym roku jest prawie 11 tys. osób z branży z 93 krajów. Cała procedura wyboru najlepszych zakończy się 27 lutego, a 12 dni później nastąpi ogłoszenie wyników. Finałową uroczystość poprowadzi, już po raz czwarty, Jimmy Kimmel. To w dużej mierze także dzięki niemu ubiegłoroczna ceremonia miała najwyższą od trzech lat oglądalność (18,7 mln widzów w ABC).