Jane Fonda wyznała, że ma raka. Po trzech miesiącach dostała wiadomość od lekarza

Jane Fonda to ulubienica wielu fanów światowego kina. Dlatego dla wielu osób szokiem było to, że u 85-letniej aktorki zdiagnozowano nowotwór, a dokładnie chłoniaka nieziarniczego. - To uleczalny rak, wychodzi z niego obronną ręką 80 proc. ludzi, toteż czuję się bardzo szczęśliwa - skomentowała aktorka. - Prawie każda rodzina w Ameryce miała kiedyś do czynienia z rakiem, a zbyt wiele osób jest pozbawionych wysokiej jakości opieki zdrowotnej. To nie jest w porządku - punktowała Fonda.