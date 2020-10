Jane Fonda popiera protestujące Polki. "Chylę czoła przed polskimi kobietami"

Czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego zakazujący aborcji embriopatologicznej doprowadził do protestów , które odbywają się codziennie w miastach, miasteczkach, a nawet wsiach w całej Polsce. Wśród strajkujących na ulicach jest wiele znanych osób . Inni wspierają demonstracje w mediach społecznościowych . O marszach sprzeciwiających się decyzji TK mówi się też szeroko za granicą.

"Chylę czoła przed polskimi kobietami i dobrymi mężczyznami, którzy wspierają je w protestach przeciwko odebraniu kobietom prawa do kontrolowania własnego ciała. Żaden rząd, żadna grupa mężczyzn nie ma prawa zmuszać kobiety do rodzenia. Rząd musi trzymać się z dala od decyzji kobiet dotyczących ich ciał. Ale patriarchat jest ranny. Wie, że siła kobiet rośnie i boi się jej. To jest kąsanie zranionej bestii. Niebezpieczne, ale skazane na porażkę. Bądźcie silne. Przesyłam miłość i wyrazy podziwu ze Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy z Wami!" - napisała w korespondencji z redaktor naczelną magazynu "Pismo".