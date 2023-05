Wzruszający wpis żony Willisa. "Postaram się opowiedzieć to bez płakania"

- Przyszła do mnie i zapytała, czy wiem, że osoby z demencją mogą cierpieć na bardzo poważne odwodnienie. Odpowiedziałam, że nie, nie wiedziałam o tym. Ale skąd ty to wiesz? Powiedziała: "Byłam wczoraj w szkole i miałam chwilę czasu, i szukałam zabawnych faktów o demencji". Temat zabawny nie jest, ale ta sytuacja w pewnym sensie jest zabawna, bo to taka córeczka tatusia. Tych dwoje po prostu kocha takie przypadkowe ciekawostki - opisała Emma.