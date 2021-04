Z chucherka w bestię. Aktor przechodzi potężną metamorfozę

Nie tak dawno temu pisaliśmy o metamorfozie Christiana Bale'a do roli w filmie Marvela "Thor: Love and Thunder". Bale zyskał tytuł "króla metamorfoz" nie bez powodu. Ale wygląda na to, że po piętach stąpa mu już Kumail Nanjiani, przed którym być może jeden z najważniejszych występów w karierze. Nanjiani zagra jednego z bogów w filmie "The Eternals" spod znaku Marvela. Wyczekiwany przez miliony fanów film ma przynieść sporo niespodzianek.