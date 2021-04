Znów nie da się go poznać na ulicy. Stracił włosy, zarost i mnóstwo kilogramów

Christian Bale to w Hollywood prawdziwy mistrz metamorfoz. Najczęściej ekstremalnych. Chudnie, tyje, chudnie, tyje, goli włosy, zapuszcza włosy... I tak w kółko. Co kilka miesięcy możemy oglądać aktora w zupełnie nowym wydaniu. Co już nie raz przerażało lekarzy. Pamiętajcie jego rolę w "Mechaniku"? Wtedy musiał dramatycznie schudnąć, co było prawdziwą katorgą, bo jadł dziennie nie więcej niż 300 kalorii. To mniej więcej tyle, ile człowiek przeciętnie zjada tylko na śniadanie.