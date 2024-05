Z rodziną dobrze nie tylko na zdjęciu (recenzja filmu "Garfield")

W ogóle "Garfield" to kopalnia wspaniale zanimowanych i zarysowanych charakterologiczne postaci! Odie to chodząca słodycz, John – urocza nieporadność. Jinx – główny "złol" tego filmu – to prawdziwa psychopatka (ale za to jaka śliczna i puchata!), a jej pomagierzy – Nolan i Rolad – to typowe uliczne zabijaki o złotym serduchu. Historia taka jak ta nie byłaby pełna, gdyby nie było w niej wątku miłosnego, ale zdradzę jedynie tyle, że NIE dotyczy on Garfielda. Rudy wierny jest swojej jedynej miłości – kuchni włoskiej! I kuchnia ta kocha go z wzajemnością… na zabój! Ale to już musicie zobaczyć sami! I niekoniecznie z dzieckiem… Choć oczywiście świat "Garfielda" jest stworzony dla nich i to one wyniosą najwięcej lekcji z jego relacji ze światem, dorośli doskonale zrozumieją klasyczne "nienawidzę poniedziałków" i odniesienia do filmów akcji z niejakim Tomem C. Plus – nigdy nie zaszkodzi przypomnieć sobie, jak ważne jest rozumienie innych oraz że z rodziną dobrze jest nie tylko na zdjęciu!