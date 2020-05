Po obejrzeniu "Zabawy w chowanego" zgłosił się do prokuratury. Też był ofiarą ks. Hajdasza

- Już po " Tylko nie mówi nikomu " poczułem gniew i wszystko do mnie wróciło, ale nie byłem jeszcze gotowy, by cokolwiek z tym zrobić. Wiem na pewno, że w mojej miejscowości nie byłem jedynym chłopakiem, którego wykorzystał. Teraz zacisnąłem pięści i jestem gotów o tym mówić - powiedział.

Do molestowania miało dochodzić, gdy mężczyzna miał 15 lat. Wyjawił przerażające szczegóły. Twierdzi, że w tym samym czasie ks. Hajdasz molestował kilku ministrantów i nie krył się z tym również podczas wyjazdów do innych parafii.

- Kiedyś byliśmy nawet w Pleszewie na rekolekcjach. Spaliśmy tam, gdzie mieszkali Kuba i Bartek. Na wyjazdach miał do dyspozycji dwóch, trzech chłopaków. Wybierał sobie jednego, ładował się do jego łóżka i absolutnie nie krępowało go to, że obok, w drugim łóżku, leży drugi - zdradził.