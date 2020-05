Katolicka dziennikarka rozpoznała księdza pedofila z dokumentu "Zabawa w chowanego"

Monika Białkowska, katolicka dziennikarka, podczas oglądania filmu rozpoznała księdza pedofila. Znała go z dzieciństwa. To odkrycie wstrząsnęło nią i skłoniło do refleksji nad tym, dlaczego Kościół ukrywa pedofili. W tekście "Jak się bawię w chowanego" opublikowanym na łamach pisma "Więź", napisała:

"Siadam do oglądania 'Zabawy w chowanego' zawodowo. Kiedy pada nazwisko Hajdasz, spoglądam niepewnie na mamę, która siedzi obok mnie. – Znajome – mówi niepewnie. Zaczynam drżeć […].Wystukuję szybko SMS do brata. 'Jak nazywał się Biker?'. Ale kiedy pada imię, nie muszę już czekać na odpowiedź. Ksiądz Arkadiusz Hajdasz to właśnie on. Biker, młody kleryk ze zdjęcia, które było w naszym domu jak relikwia. Łapię się na tym, że po twarzy płyną mi łzy".