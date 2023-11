"Zabójca" robi furorę. David Fincher nie wyklucza kontynuacji

[Uwaga: spoilery] Kiedy pewnego razu tytułowy płatny "Zabójca" partoli robotę, w odwecie ginie bliska mu osoba, a on sam staje się zwierzyną łowną. Zamiast jednak ciągle uciekać, przechodzi do ataku i zaczyna eliminować kolejnych przeciwników, docierając w końcu do tego, który wydał zlecenie zabójstwa.