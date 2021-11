"Zabójcza broń" powróci! Obiecał to przyjacielowi przed jego śmiercią

Bohaterowie "Zabójczej broni" powrócili na mały ekran w 2016 r. W serialu stacji Fox nie zagrali oczywiście ani Mel Gibson, ani Danny Glover. Wówczas pojawiła się też informacja, że Richard Donner prowadzi rozmowy z Gibsonem na temat realizacji piątej części cyklu. Hollywoodzki gwiazdor w wywiadzie udzielonym przed kilkoma dniami w "The Sun" tak to wspomina: "Pokazał mi na nowo opracowany scenariusz i powiedział: 'Słuchaj dzieciaku, jeśli kopnę w kalendarz, musisz to zrobić'. Odpowiedziałem; 'Zamknij się'. Po pewnym czasie rzeczywiście zmarł. Gdy poprosił mnie, abym wyreżyserował ten film, nic mu wtedy nie odpowiedziałem. Ale on o swojej prośbie powiedział żonie, studiu i producentowi. Więc będę reżyserować piątą część".