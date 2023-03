Zabrakło go na oscarowej gali. Tom Cruise miał ważniejsze rzeczy do zrobienia

O filmie "Top Gun: Maverick" mówi się, że uratował kino. To drugi po "Spider-Man: Bez drogi do domu" film po 2019 r., na który do kin ruszyły tłumy. W sumie zarobił ponad 1,5 mld dolarów. Zachwycił nie tylko widzów, lecz także krytyków, którzy nie szczędzili mu pochlebnych opinii.