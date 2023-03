Zasłoniła widok podczas Oscarów kilku osobom. Jej reakcja? Skandaliczna

Tems to 27-letnia piosenkarka nigeryjskiego pochodzenia. Ma na swoim koncie nagrodę Grammy oraz nominację do Oscara (jest współautorką singla "Lift me up" z filmu "Czarna pantera: Wakanda w moim sercu", którą wykonała Rihanna), ale do niedawna nie była zbyt popularna. To zmieniło się w ciągu jednej oscarowej nocy.