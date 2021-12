Zac Efron nie jest już słodkim chłopcem. Ten obraz zaskoczy widzów

Patrząc na charakteryzację Efrona, trudno nie pomyśleć, że nie przypomina on już słodkiego chłopca, z którym zapewne większość widzów go utożsamiało do tej pory. Aktor, który zdobył popularność za sprawą filmu młodzieżowym "High School Musical", w ostatnich latach robi wszystko, by nie łączyć go z tego typu wizerunkiem. Zagrał m.in. seryjnego mordercę Teda Bundy’ego w "Podłym, okrutnym, złym".