Zagra Lecha i Jarosława Kaczyńskich. To będzie hit

Łukasz Skrzypek podzielił się informacjami na temat tego, skąd wziął się u niego pomysł stworzenia filmu. - Inspiracją były wydarzenia z 2010. To czas wulkanicznej mgły zasnuwającej ocean, kampanii prezydenckiej, narodowej traumy i fikcyjnego rejsu, którego lista pasażerów była dokładnie taka sama, co w katastrofie lotniczej. "Transatlantyk 2010" ma być filmem w onirycznym klimacie, trochę jakby z horroru, pełnym zapętleń i czarnych kotów. To nie jest świat umarłych. Historię widzimy z perspektywy jednego z braci bliźniaków, ale to przede wszystkim historia tego drugiego, który balansując między żywymi i umarłymi, prowadzi kampanię prezydencką i buduje nam naszą rzeczywistość, w której utkniemy na lata w niekończącej się żałobie - opisuje reżyser.