Zagrali razem w erotyku. Potem ich małżeństwo się rozsypało

Nicole Kidman i Tom Cruise zostali małżeństwem w 1990 roku. Zaadaptowali dwoje dzieci (w 1992 i '95 r.) i już w 2001 ogłosili, że są w separacji. To nie była długa przygoda, ale zdecydowanie intensywna. Przed rozstaniem para zagrała razem w erotyku Kubricka - "Oczy szeroko zamknięte". Spędzili na planie rekordowe dwa lata, żyjąc w aktorskiej przyczepie. Film był dla nich poważnym wyzwaniem. W końcu to historia małżeństwa, które powoli rozpada się przez erotyczne fantazje partnerów.

Kidman udzieliła wywiadu w "New York Times". Opowiedziała o pracy z Kubrickiem. Nie mogła uniknąć pytania o to, czy praca nad filmem przyczyniła się jakoś do rozpadu jej małżeństwa.