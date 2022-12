Żałoba w rodzinie gwiazdy "Seksu w wielkim mieście". Kim Cattrall pożegnała ukochaną osobę

To nie pierwsza żałoba w życiu Cattrall w ciągu ostatnich lat. 5 lat temu aktorka pożegnała swojego brata, który najpierw zaginął, a po kilku dniach znaleziono jego ciało. Okazało się, że popełnił samobójstwo. "Nikt nie może cię na to przygotować. Chorował na depresję, co skrzętnie ukrywał. Nasza rodzina nie wiedziała, z czym się zmagał. Kiedy ktoś odbiera sobie życie, pojawiają się pytania, czy można było temu zapobiec. I to cię prześladuje. Trzeba nauczyć się żyć z tą codzienną frustracją, żalem, wyrzutami sumienia" - powiedziała po śmierci brata Chrisa aktorka w rozmowie z "Daily Mail".