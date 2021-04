Zapłaciła właścicielowi pizzerii, by zabił jej męża. W filmie zagra ją Lady Gaga

Jej proces był dużym wydarzeniem medialnym. Jak informuje "Daily Mail", podczas śledztwa wyszło, że Patrizia zapłaciła ponad 300 tys. dolarów zadłużonemu właścicielowi pizzerii, by go zabił. W 1998 r. została skazana na 29 lat więzienia (po apelacji zmniejszono wyrok do 26 lat). Na wolność wyszła jednak w 2016 roku w wieku 67 lat. Dumnie pozowała dla paparazzi w najmodniejszych ulicach Mediolanu. Opowiadała prasie, że kazała zabić byłego męża, ponieważ ją "irytował".