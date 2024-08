Zarobili 100 mln dolarów. Porażający film będzie można zobaczyć w domu

"Kod zła" wszedł do kin 12 lipca. To historia o agentce FBI Lee Harker (Maika Monroe), która za sprawą swoich nadnaturalnych zdolności, a może jedynie niezwykłej intuicji zostaje przydzielona do toczącego się od lat śledztwa w sprawie nieuchwytnego seryjnego mordercy, Długonogiego. I choć widz domyśla się od początku, kto popełnia zbrodnie, to finał i tak jest wielkim zaskoczeniem. Przed premierą wizerunek Nicolasa Cage’a utrzymywany był w wielkiej tajemnicy. W zwiastunach można był usłyszeć jedynie jego głos. W samym filmie pojawia się już w początkowej sekwencji, w scenie z przeszłości w formacie 4:3. Gdy mała, bezbronna dziewczynka staje naprzeciw Długonogiego, widzowie nie widzą jednak całej jego twarzy, jedynie klatkę piersiową i blade usta (zdjęcie powyżej).