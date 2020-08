Zbiórka dla 84-letniego aktora przerosła oczekiwania. "Nigdy nie prosił o pomoc"

Skowroński zalega z płaceniem czynszu za mieszkanie komunalne. By pokryć te koszty, syn aktora sprząta klatki schodowe i chodniki. Obaj mężczyźni mają otwarty "kredyt" na jedzenie w pobliskim sklepiku, ich mieszkanie w żaden sposób nie jest przystosowane do wózka inwalidzkiego, na jakim porusza się Skowroński.

Nalepa przyznaje, że nie konsultował pomysłu na rozpoczęcie zbiórki ani ze Skowrońskim, ani z jego synem. - Obawialiśmy się, ze Aleksander się nie zgodzi. Długo szukaliśmy możliwości, jak to zrobić. Niektóre zbiórki są weryfikowane, a my nie chcieliśmy go prosić o medyczne atesty. Chcieliśmy go też zaskoczyć – mówi Nalepa. Wiadomość o zbiórce dotarła jednak do Skowrońskiego już na samym początku.