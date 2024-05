Zbliża się koniec hitu. Jest kolejne zdjęcie z planu

Nie we wszystkich budzi to zresztą smutek. Serialowa Eleven w wywiadzie udzielonym w październiku ubiegłego roku przyznała, że nie może doczekać się zamknięcia rozdziału pt. "Stranger Things". – Kręcenie [go] zajmuje dużo czasu i uniemożliwia mi tworzenie historii, które mnie pasjonują. Jestem więc gotowa powiedzieć "dziękuję i do widzenia" – deklarowała młodziutka aktorka, która przygodę z produkcją rozpoczęła w wieku 12 lat.