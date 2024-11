"Zdałam sobie sprawę, że niedługo umrę". Wstrząsające wyznanie Jamie Lee Curtis

Dzięki swoim niezapomnianym kreacjom aktorskim w takich filmach jak "Halloween", "Mgła" czy "Bal maturalny" została okrzyknięta scream queen czyli królową horrorów. Ale ogromną popularność i przepustkę do pierwszej ligii Hollywood dały jej produkcje komediowe. W 1983 roku zdobyła nagrodę BAFTA za rolę w komedii "Nieoczekiwana zmiana miejsc" z Eddiem Murphym i Danem Aykroydem. Po kilku latach występów w mniej znanych produkcjach powróciła na szczyt, dzięki roli w znanej komedii kryminalnej "Rybka zwana Wandą" (1988), za którą otrzymała nominację do BAFTA i Złotego Globu. Pierwszą statuetkę Złotego Globu (1990) oraz nominację do tej nagrody (1992) zdobyła dzięki roli w telewizyjnym serialu komediowym "Anything But Love", którego gwiazdą była w latach 1989-92. Wielkim kasowym przebojem okazała się komedia akcji "Prawdziwe kłamstwa" z Arnoldem Schwarzeneggerem.