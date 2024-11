Żebrowski nie zagra w filmie. Mówi wprost, dlaczego

Dorota Wellman drążyła temat. Zapytała Żebrowskiego, co by zrobił, gdyby dostał naprawdę niesamowitą propozycję. "Musiałbym dogadać się z producentem i powiedzieć: 'Słuchajcie, ale ja mam czas do 18.00, bo muszę pojechać z dzieckiem na mecz. Widziałaś kiedyś taką produkcję? To nie jest już dla mnie. Sorry, no przepraszam" - dodał Żebrowski.