Gdy dowiedział się, że z nim zagra, zmiękły mu nogi. Teraz pokazał fotę

Artysta spędził na planie zdjęciowym prawie 4 miesiące, co może oznaczać, że jego postać, obok oczywiście głównego bohatera, będzie w filmie jedną z najważniejszych. W obsadzie "Mayday" znalazł się także znakomity brytyjski aktor (dwie nominacje do Oscara), reżyser (trzy nominacje) i scenarzysta (Oscar za "Belfast") Kenneth Branagh oraz nominowana do Oscara za drugoplanową rolę w "Kolejnym filmie o Boracie" – Maria Bakalova.