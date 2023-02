Zgarnie Oscara? Rola demonicznej kobiety idealnie do niej pasuje

Phoenix nie ukrywał w wywiadach, że powróci do roli Arthura Flecka/Jokera jedynie, gdy scenariusz w pełni go usatysfakcjonuje. Podkreślał przy tym, że napisanie dalszego ciągu dobrej historii jest znacznie trudniejsze od wymyślenia czegoś nowego. Przecieki z planu filmowego sugeruję, że w drugiej części tytułowy bohaterem zejdzie trochę na drugi plan, dając w ten sposób więcej pola do popisu dla Lady Gagi.