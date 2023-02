Zmiażdżył konkurencję. Już bije rekordy popularności

Finałowy mecz o mistrzostwo ligi NFL oglądało w tym roku 113 mln widzów, co oznacza, że cieszył się on największą oglądalnością w historii amerykańskiej telewizji. Cennik reklam emitowanych w licznych przerwach spotkania sięga więc astronomicznych kwot. Za trzydziestosekundowy spot reklamodawca musiał zapłacić stacji ponad 5 mln dolarów. Mimo że cena jest bardzo wysoka, nie brakowało chętnych do zaprezentowania swoich produktów widzom.